Зеленский отреагировал на "энергетическое перемирие:" ситуация покажет

Президент Украины сказал, что команды говорили в Эмиратах об "энергетическом перемирии" и сейчас в Киеве рассчитывают, что эти договоренности будут выполняться.

"Важное заявление Президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов дать безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов. Энергетика — это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь. Спасибо, Президент Трамп! Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны", — написал президент в соцсетях.

Пост Зеленского о "перемирии" Фото: Скриншот

И прокомментировал заявление Дональда Трампа в своем вечернем обращении.

"Спасибо американской стороне за усилия, чтобы в это время остановить удары по энергетике, и надеемся, что Америке удастся это обеспечить. Есть сегодня заявление Президента Соединенных Штатов. Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет. Слава Украине!" — сказал Зеленский.

Также президент Украины отметил, что Правительство Украины, силы государственных компаний, других наших регионов — привлечены, чтобы помочь восстановить энергоснабжение и тепло в дома украинцев.

"Как и с поставками оружия в Украину, так и с поставками энергетического оборудования сейчас в ежедневном режиме работает Министерство энергетики. Отслеживают каждую договоренность с нашими партнерами, все обещания поддержки для Украины, чтобы реализовать все", — сказал Зеленский.

Также он напомнил, что почти каждый час общается с переговорной командой.

"Общаемся с партнерами, с американской стороной, относительно действительно эффективных форматов и действительно нужных результатов. Украина готова к встречам. Украина готова к решениям. И рассчитываем, что партнеры смогут быть максимально эффективными в Европе, в Америке — везде. Именно так, как нужно для длительного мира. Все возможности достичь мира, гарантировать безопасность — используем", — сказал президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с просьбой не атаковать украинские города в течение недели.

Позже журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что официальные лица Украины узнали о том, что якобы действует режим прекращения огня из высказываний президента США. И не уверены, что это соответствует действительности.