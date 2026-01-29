Зеленський відреагував на "енергетичне перемир'я:" ситуація покаже

Президент України сказав, що команди говорили в Еміратах про "енергетичне перемир'я" і зараз в Києві розраховують, що ці домовленості будуть виконуватись.

"Важлива заява Президента Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів. Енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, Президенте Трамп! Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни", — написав президент в соцмережах.

Пост Зеленського про "перемир'я" Фото: Скріншот

Та прокоментував заяву Дональда Трампа у своєму вечірньому зверненні.

"Дякую американській стороні за зусилля, щоб у цей час зупинити удари по енергетиці, і сподіваємося, що Америці вдасться це забезпечити. Є сьогодні заява Президента Сполучених Штатів. Ситуація зараз уночі та цими днями, реальна ситуація на наших об’єктах енергетики, у наших містах це покаже. Слава Україні!" – сказав Зеленський.

Відео дня

Також президент України зауважив, що Уряд України, сили державних компаній, інших наших регіонів — залучені, щоб допомогти відновити енергопостачання та тепло у домівки українців.

"Як і з постачанням зброї в Україну, так і з постачанням енергетичного обладнання зараз в щоденному режимі працює Міністерство енергетики. Відслідковують кожну домовленість з нашими партнерами, всі обіцянки підтримки для України, щоб реалізувати все", - сказав Зеленський.

Також він нагадав, що майже щогодини спілкується із переговорною командою.

"Спілкуємось з партнерами, з американською стороною, щодо справді ефективних форматів та справді потрібних результатів. Україна готова до зустрічей. Україна готова до рішень. І розраховуємо, що партнери матимуть змогу бути максимально ефективними в Європі, в Америці — всюди. Саме так, як потрібно для тривалого миру. Всі можливості досягти миру, гарантувати безпеку — використовуємо", - сказав президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до кремлівського диктатора Володимира Путіна з проханням не атакувати українські міста впродовж тижня.

Пізніше журналіст Financial Times Крістофер Міллер повідомив, що офіційні особи України дізналися про те, що нібито діє режим припинення вогню з висловлювань президента США. І не впевнені, що це відповідає дійсності.