Путін погодився не стріляти по Києву та інших містах України, — Трамп (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до кремлівського диктатора Володимира Путіна з проханням не атакувати українські міста впродовж тижня.

Путін, за його словами, погодився на цю пропозицію. Заяву Трампа цитує Clash Report.

Президент США уточнив, що йдеться про прохання не обстрілювати Київ та інші міста.

Водночас Трамп заявив, що росіяни "зробили" це, і команда США дуже задоволена цим фактом. Трамп не уточнив, чи йдеться про наступний тиждень після його заяви, чи про те, що Росія нібито тиждень не атакує українську столицю.

Остання атака на Київ була в ніч на 28 січня — тоді ворог атакував столицю ударними безпілотниками.

Перед цим вночі 24 січня Збройні сили РФ здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, використовуючи ударні дрони типу "Шахед" і балістику. У результаті близько 6000 будинків у столиці залишилися без теплопостачання.

Згодом у YASNO пояснили, чи може Росія повністю знеструмити Київ. За словами гендиректора компанії Сергія Коваленка, це залежить від низки факторів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський попереджав з посиланням на дані української розвідки, що росіяни готуються до нового удару.

Про масовану атаку наприкінці тижня попереджали й моніторингові канали. Очікується, що атака може бути проведена у два етапи: ударів буде завдано у різні дні. Першим етапом буде завдання удару по столиці, який, на думку ворога, має стати вирішальним для енерго- та теплопостачання Києва. Другим етапом стане атака по великих енергетичних та газових обʼєктах на заході України.