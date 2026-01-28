У Києві пролунали вибухи: ЗС РФ атакували столицю "Шахедами", відомо про наслідки

У ніч на 28 січня у Києві пролунали вибухи через атаку ворожих безпілотників. Внаслідок нічого обстрілу у столиці відомо про руйнування.

Наслідки ворожого обстрілу фіксуються у Голосіївському районі Києва. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Повітряну тривогу у столиці оголосили близько 01:00 години. Повітряні сили попередили про рух безпілотників в області та загрозу для Києва.

Через кілька хвилин у Києві було чутно звуки вибухів. Як зазначив Тимур Ткаченко, у столиці працюють сили протиповітряної оборони по ворожих цілях у небі.

Невдовзі стало відомо про перші наслідки ворожого обстрілу. За інформацією КМВА, у Голосіївському районі уламки російського дрона впали на дорогу.

Відео дня

Також у Голосіївському районі через падіння уламків БпЛА фіксуються пошкодження у житловому будинку: там постраждали вікна. Окрім того, Ткаченко додав, що здійнялася пожежа на даху нежитлової будівлі.

Проте згодом з'ясувалося, що пожежа на даху нежитлової будівлі через атаку у Києві не підтвердилася.

"Уточнення: на цій локації пошкоджено покрівлю багатоповерхівки", — заявив Тимур Ткаченко.

Інші наслідки атаки на Київ у ніч на 28 січня уточнюються. Даних щодо жертв чи постраждалих через обстріл на момент публікації не надходило.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, увечері 27 січня росіяни масовано атакували Одесу "Шахедами": почалася пожежа на території місцевого монастиря.

Також Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, якими дронами росіяни здійснили удар по пасажирському поїзду на Харківщині 27 січня.