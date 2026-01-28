В Киеве прогремели взрывы: ВС РФ атаковали столицу "Шахедами", поднялся пожар

В ночь на 28 января в Киеве прогремели взрывы из-за атаки вражеских беспилотников. В результате ничего обстрела в столице известно о разрушениях.

Последствия вражеского обстрела фиксируются в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

Воздушную тревогу в столице объявили около 01:00 часов. Воздушные силы предупредили о движении беспилотников в области и угрозу для Киева.

Через несколько минут в Киеве были слышны звуки взрывов. Как отметил Тимур Ткаченко, в столице работают силы противовоздушной обороны по вражеским целям в небе.

Вскоре стало известно о первых последствиях вражеского обстрела. По информации КГВА, в Голосеевском районе обломки российского дрона упали на дорогу.

Также в Голосеевском районе из-за падения обломков БпЛА фиксируются повреждения в жилом доме: там пострадали окна. Кроме того, поднялся пожар на крыше нежилого здания.

