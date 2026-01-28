"Пилоты четко видят разницу": Сергей "Флеш" рассказал, какими дронами россияне ударили по поезду на Харьковщине

Россияне совершили преднамеренную атаку на пассажирский поезд "Чоп — Харьков — Барвенково" на Харьковщине, ударив не по локомотиву, а по центру поезда, который в то время двигался.

Для этой атаки враг применил ударные беспилотники типа "Шахед" с онлайн-управлением. Об этом рассказал специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Пилот управлял БпЛА с помощью радиомодема mesh (вероятно, технологии Starlink компании Илона Маска). Свои действия он совершал сознательно, считает эксперт, поскольку пилоты осознают разницу, которая существует между различными типами вагонов в поезде.

"Пилот, который управлял Шахедом через радиомодем МЭШ (Старлинк?), сделал это намеренно и сознательно. Пилоты четко видят разницу в типе вагонов", — пояснил "Флеш".

Сергей Бескрестнов также опроверг информацию, которую распространяла российская пропаганда об атаке на поезд. В российском медиапространстве сообщали, что якобы этот поезд перевозил украинских военных, чтобы оправдать удар.

"Это неправда. Среди пассажиров были военные, которые возвращались из отпусков и ехали на службу, как пассажиры", — подчеркнул эксперт.

Военные, у которых есть боевой опыт и медицинские знания, после атаки россиян оказывали первую помощь людям на месте.

Россияне атаковали пассажирский поезд на Харьковщине: что известно

27 января глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что ВС РФ ударили по пассажирскому поезду в области. Из-за этого загорелись вагон и электровоз, в момент удара внутри транспорта находился 291 пассажир.

Президент Владимир Зеленский вечером сообщил, что известно о 4 погибших в результате атаки на поезд в Харьковской области. В вагоне, куда попал дрон, находилось 18 человек.

В ГСЧС в 23:20 часов заявили о завершении аварийно-спасательных работ на месте удара ВС РФ. Пожар удалось ликвидировать, количество погибших определит ДНК-экспертиза.

"Укрзализныця" также сообщила, что вагоны поезда, которые уцелели, уже отправились в путь.

Напомним, вечером 27 января россияне массированно атаковали Одессу БпЛА: начался пожар на территории монастыря.

Также мониторинговые каналы 27 января предупредили о подготовке врага к новому массированному удару по Украине.