В Одессе прогремела серия взрывов: ВС РФ массированно атаковали город "Шахедами", начался пожар на территории монастыря

Поздно вечером 27 января в Одессе прогремела серия взрывов на фоне атаки беспилотников. Россияне направили на город несколько десятков ударных дронов, в результате обстрела поднялся пожар.

В общем россияне запустили по городу около двадцати беспилотников, сообщают мониторинговые каналы. Об угрозе ударов по Одессе и району предупредил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Первые звуки взрывов были слышны в Одессе около 23:30 часов, сообщил корреспондент Фокуса.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак через несколько минут подтвердил атаку на город. По его словам, по состоянию на 23:45 часов в Одессе продолжали раздаваться взрывы.

"В городе громко! Будьте в безопасных местах", — призвал чиновник жителей.

Впоследствии председатель ОВА Олег Кипер сообщил о первых последствиях атаки россиян. По его словам, попадание зафиксировано в Киевском районе города, где начался пожар на территории православного монастыря. Информации о пострадавших или жертвах на тот момент не поступало.

Информация о последствиях обстрела уточняется. Тем дронов, которые применили россияне для удара, а также их точное количество неизвестны.

Стоит отметить, что россияне вторую ночь подряд атакуют Одессу дронами. В ночь на 27 января ВС РФ направили на город ударные беспилотники из акватории Черного моря, из-за чего были зафиксированы серьезные разрушения. Как уточнял Сергей Лысак днем, из-за удара по жилому дому на улице Прохоровской есть десятки пострадавших и жертвы.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что россияне для удара по Одессе 27 января применили около 50 беспилотников.

Также 27 января в Харьковской ОГА информировали, что ВС РФ ударили тремя "Шахедами" по пассажирскому поезду в области, из-за чего поднялся пожар.