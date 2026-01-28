"Пілоти чітко бачать різницю": Сергій "Флеш" розповів, якими дронами росіяни вдарили по поїзду на Харківщині

Росіяни здійснили навмисну атаку на пасажирський поїзд "Чоп — Харків — Барвінкове" на Харківщині, вдаривши не по локомотиву, а центру потяга, який у той час рухався.

Для цієї атаки ворог застосував ударні безпілотники типу "Шахед" з онлайн-керуванням. Про це розповів фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони з технологічних напрямків Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Пілот керував БпЛА за допомогою радіомодему mesh (ймовірно, технології Starlink компанії Ілона Маска). Свої дії він робив свідомо, вважає експерт, оскільки пілоти усвідомлюють різницю, яка існує між різними типами вагонів у поїзді.

"Пілот, який керував Шахедом через радіомодем МЕШ (Старлінк?), зробив це навмисно і свідомо. Пілоти чітко бачать різницю в типі вагонів", — пояснив "Флеш".

Сергій Бескрестнов також спростував інформацію, яку поширювала російська пропаганда щодо атаки на поїзд. У російському медіапросторі повідомляли, що нібито цей потяг перевозив українських військових, аби виправдати удар.

Відео дня

"Це неправда. Серед пасажирів були військові, які поверталися з відпусток і їхали на службу, як пасажири", — наголосив експерт.

Військові, у яких є бойовий досвід та медичні знання, після атаки росіян надавали першу допомогу людям на місці.

Росіяни атакували пасажирський поїзд на Харківщині: що відомо

27 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ЗС РФ вдарили по пасажирському поїзду в області. Через це загорілися вагон та електровоз, у момент удару усередині транспорту перебував 291 пасажир.

Президент Володимир Зеленський увечері повідомив, що відомо про 4 загиблих внаслідок атаки на поїзд на Харківщині. У вагоні, куди поцілив дрон, перебувало 18 осіб.

У ДСНС об 23:20 годині заявили про завершення аварійно-рятувальних робіт на місці удару ЗС РФ. Пожежу вдалося ліквідувати, кількість загиблих визначить ДНК-експертиза.

"Укрзалізниця" також повідомила, що вагони потяга, які вціліли, вже відправилися у дорогу.

Нагадаємо, ввечері 27 січня росіяни масовано атакували Одесу БпЛА: почалася пожежа на території монастиря.

Також моніторингові канали 27 січня попередили про підготовку ворога до нового масованого удару по Україні.