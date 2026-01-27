Мониторы предупредили об одной из самых массированных атак в два этапа: что будет целью врага

Российские оккупанты готовятся к осуществлению одной из крупнейших атак по объектам энергетической и газовой инфраструктуры за эту зиму. Атака запланирована на выходные или начало следующей недели.

Это связано с очередным снижением температуры воздуха до -20, которое запланировано на конец января — начало февраля. Об атаке предупредил мониторинговый канал "еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность".

Ожидается, что атака может быть проведена в два этапа: удары будут нанесены в разные дни. Первым этапом будет нанесение удара по столице, который, по мнению врага, должен стать решающим для энерго- и теплоснабжения Киева. Вторым этапом станет атака по крупным энергетическим и газовым объектам на западе Украины.

Какое оружие планирует использовать враг во время атаки?

Мониторы отметили, что россияне во время прошлого удара по столице "экономили" ракеты — тогда не были использованы ракеты "Калибр", крылатые "Искандеры", ракеты с бортов Ту-95.

К первому этапу, удару по столице, враг планирует привлечь:

Баллистические ракеты из комплексов "Искандер-М", С-300/400;

Ракеты Х-22 с бортов Ту-22м3;

Крылатые ракеты "Искандер-К" и Х-59/69;

Ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К;

БпЛА типа "Shahed" и его аналоги.

К потенциальному второму этапу враг подготовил:

Крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160;

Крылатые ракеты 9М729 "Новатор" повышенной дальности с комплексов "Искандер-М1"

Крылатые ракеты "Калибр" с морских носителей;

Ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К;

БпЛА типа "Shahed" и его аналоги.

"Единственный вопрос вызывает количество крылатых (крылатых ракет) средств поражения, которых враг накопил довольно много. Времени на то, чтобы подготовиться, больше, чем достаточно. Вы лучше нас знаете, как выжить в холодных домах. Главное — НЕ игнорировать сигналы воздушной тревоги", — отметили авторы канала.

Напомним, ночью 24 января Вооруженные силы РФ осуществили массированную комбинированную атаку на Киев, используя ударные дроны типа "Шахед" и баллистику. В результате около 6000 домов в столице остались без теплоснабжения.

Во время комбинированной атаки на Киев ночью 24 января погибла сотрудница кондитерской фабрики Roshen. Также известно о трех пострадавших.

Впоследствии в YASNO объяснили, может ли Россия полностью обесточить Киев. По словам гендиректора компании Сергея Коваленко, это зависит от ряда факторов.