"Возможно все": в YASNO объяснили, может ли Россия полностью обесточить Киев

Российские оккупанты пытаются разрушить энергосистему Киева. Для этого враг наносит постоянные удары ракетами и дронами.

При этом нельзя исключать сценарий, при котором столица будет обесточена полностью. Об этом заявил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко в интервью "Суспільному".

По его словам, "возможно все", потому что Россия имеет значительные ресурсы, а энергосистема является статичной.

Он пояснил, что вероятность зависит от ряда факторов — работы сил ПВО, погоды и последствий от вражеских атак.

"Возможно все, но по опыту нашему, понемногу коллеги на всех уровнях всех компаний начинают что-то делать и начинает все восстанавливаться", — рассказал он.

Коваленко также рассказал, что количество бригад, которые работают над ликвидацией последствий, увеличилось в 8 раз.

Как изменилась система уведомления об авариях?

По словам гендиректора компании, 9 января, когда были применены аварийные отключения, начались сотни тысяч звонков по вопросу о восстановлении электроснабжения. При этом были не только звонки об аварийных ситуациях, но и просто вопросы о том, когда восстановят свет.

"Статистика последних недель говорит, что около 20% являются релевантными вызовами, когда бригада должна выехать и отремонтировать. Есть большая часть вызовов, когда какая-то ситуация возникла на придомовых сетях", — пояснил гендиректор YASNO.

22 января ДТЭК создал вариант для более быстрого порядка уведомления об отсутствии света. Чтобы оставить заявку нужно:

Обратиться в ЖЭК или ОСМД;

Они проверят внутридомовые сети. Если с ними все в порядке, обратятся в ДТЭК через специальный раздел на сайте во вкладке "для юридических лиц".

В то же время сайт ДТЭК продолжает работать для того, чтобы оставлять заявки, впрочем, они могут рассматриваться медленнее. В компании отметили, что только 15% заявок по авариям касаются сетей и объектов ДТЭК.

Напомним, ночью 24 января Вооруженные силы РФ осуществили массированную комбинированную атаку на Киев, используя ударные дроны типа "Шахед" и баллистику. В результате около 6000 домов в столице остались без теплоснабжения.

С вечера субботы столичные коммунальщики успели вернуть тепло в более 1600 домов. Но почти такое же количество многоэтажек в Киеве еще остается без отопления.