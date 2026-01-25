Последствия атаки РФ на Киев: 1676 многоэтажек в столице остаются без тепла

С вечера субботы столичные коммунальщики успели вернуть тепло в более 1600 домов. Но почти такое же количество многоэтажек еще остается без отопления.

После массированной комбинированной атаки россиян на Киев 24 января без отопления стоят 1676 многоэтажных домов. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Он напомнил, что в результате повреждений критической инфраструктуры в столице без теплоснабжения оказались почти 6 тысяч домов. Большинство из них, подчеркнул Кличко, уже дважды подключали или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов, которые происходили 9 и 20 января.

В Киеве начинают восстанавливать отопление в домах, которые дважды пострадали от обстрелов

С вечера субботы коммунальщики вместе с энергетиками восстановили подачу теплоносителя в более 1600 домов, сообщил городской голова.

Напомним, Фокус писал, что ночью 24 января в Киеве прогремела серия мощных взрывов. В столичном регионе главной мишенью для россиян была энергетика. Во время атаки в Голосеевском районе погибла 48-летняя сотрудница кондитерской фабрики Roshen, двое мужчин получили осколочные ранения, а еще одна женщина имеет резаные раны и острую реакцию на стресс.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме страны, обусловленной последствиями российских обстрелов, в нескольких областях, в частности в Киеве, были введены аварийные отключения электроэнергии. В столице без света находились 88 тысяч семей.

Еще 23 января Виталий Кличко призвал жителей столицы запасаться едой, водой и лекарствами и не исключать временного выезда из города, поскольку не исключаются новые удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре.