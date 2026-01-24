Графики не действуют: в каких областях ввели аварийные отключения

Из-за сложной ситуации в энергосистеме страны, обусловленной последствиями российских обстрелов, в нескольких областях введены аварийные отключения электроэнергии. Ранее обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, не действуют.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Энергетики, как отмечается, работают над восстановлением стабильного электроснабжения.

В каких областях введены аварийные отключения

Сейчас обесточены потребители в Киеве и области, Черниговской и Харьковской областях, сообщили в Минэнерго.

В столичном регионе наблюдается сложная ситуация, где действуют графики аварийных отключений. Кроме того операторы системы распределения применяют сетевые ограничения. В Одесской области также продолжают действовать сетевые ограничения.

Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Відео дня

Киев и область

В столице 88 тысяч семей без света, информируют в ДТЭК. Сейчас продолжаются экстренные отключения, графики не работают.

Черниговская область

На Черниговщине, где без света более 400 тысяч потребителей, применены 10 очередей графика аварийных отключений (ГАВ) одновременно, который будет действовать до отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго", сообщили в "Черниговоблэнерго".

Одесская область

В Одесской области графики действуют только там, где позволяет состояние сети, сообщали в ДТЭК. В самом областном центре, частично Одесском районе и некоторых райцентрах продолжаются аварийные отключения.

Стабилизационные отключения в Одесской области для 1-3 очередей Фото: ДТЭК

Стабилизационные отключения в Одесской области для 4-6 очередей Фото: ДТЭК

Харьковская область

ГПВ в Харькове

В Харьковской области действуют графики почасовых отключений (ГПВ), сообщили в облэнерго.

Напомним, что ночью Россия атаковала Киев и область, а также Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. В столичном регионе главной мишенью для россиян была энергетика.

Фокус писал, что министр энергетики Денис Шмыгаль прогнозировал, что в ближайшие дни Киев переведут с экстренных на жесткие, но прогнозируемые графики отключения света.