"В ближайшие дни": Киев перейдет на жесткие графики отключения света, — Шмыгаль

В ближайшие дни Киев переведут с экстренных на жесткие, но прогнозируемые графики отключения света.

Однако ситуация в энергосистеме столицы остается крайне напряженной, заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

"В Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Однако энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам. Поставлены задачи выйти на этот режим в ближайшие дни", — написал Шмыгаль.

Он уточнил, что над восстановлением поставок света и тепла в Киеве в течение 21 января работали 160 бригад энергетиков, а в ночное время на местах будут задействованы 52 бригады.

Министр также рассказал о ситуации с теплоснабжением в столице.

"Удалось частично стабилизировали работу теплогенерации. Сейчас без отопления остается 3261 дом. Четкая задача: в течение завтрашнего дня подать тепло в как можно большее количество помещений. Коммунальные службы делают для этого все возможное", — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что на критических точках столицы задействованы 124 генератора различной мощности.

"Также в городе развернут 91 пункт помощи ГСЧС на 68 локациях. Работы по восстановлению теплогенерации продолжаются", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, 21 января Виталий Кличко сообщил, что в Киеве начинают восстанавливать отопление в домах, которые дважды пострадали от обстрелов.

Фокус также писал о том, что в одном из районов Киева взорвался трансформатор на подстанции.