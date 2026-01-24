В Киеве прогремели взрывы: россияне комбинированно атакуют столицу "Шахедами" и баллистикой, поднялся пожар

Ночью 24 января в Киеве прогремела серия мощных взрывов: россияне направили на столицу группы "Шахедов" и баллистические ракеты. Мониторинговые каналы зафиксировали пуски гиперзвуковых ракет типа "Циркон" по Киевской области.

Воздушную тревогу из-за массированной комбинированной атаки россиян объявили по всей территории Украины. Фокус собрал все, что известно о ночном обстреле столицы.

Около 01:30 часов Воздушные силы и мониторинговые каналы предупредили об угрозе пусков баллистических ракет из российского Брянска. Перед этим в Киеве уже была объявлена воздушная тревога из-за движения большого количества "Шахедов" курсом на столицу.

Вскоре в Киеве прогремела серия взрывов, сообщил корреспондент Фокуса.

В последующие минуты в столице продолжали раздаваться взрывы. Председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также предупредил об угрозе ударов баллистикой по столице.

Вскоре воздушную тревогу объявили по всей стране. Мониторинговые каналы зафиксировали, предварительно, пуски гиперзвуковых ракет типа "Циркон" из Крыма, которые двигались в направлении Киевской области.

