Ситуация в Киеве "крайне сложная": местным следует запасаться едой и уезжать из города, — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко призывает жителей запасаться едой, водой и лекарствами и не исключать временного выезда из города. По его словам, столица готовится к возможным новым ударам по энергетической инфраструктуре и обустраивает опорные пункты обогрева для людей.

В частности, 23 января на своей странице в Telegram мэр Киева Виталий Кличко написал, что ситуация в столице остается крайне сложной и может обостриться.

Также он добавил, что киевлянам стоит заранее подготовиться: сделать необходимые запасы продуктов, воды и лекарств. Те, кто имеет возможность выехать в места с надежными источниками тепла и электричества, не должны отбрасывать этот вариант.

"К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их", — написал чиновник.

Отдельно мэр обратился к работодателям с просьбой организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на дистанционный режим.

Сейчас, по его словам, в каждом районе Киева созданы опорные пункты обогрева, где киевляне смогут ночевать в случае необходимости. В частности, там обустроены места для ночлега, мобильные котельные, а также в этих пунктах есть еда и средства гигиены.

"Планы и алгоритмы действий в различных возможных ситуациях сейчас обсудим на штабе с главами районов", — добавил он.

Кроме того, Кличко отметил, что районные администрации координируют работу на местах, собирают информацию и взаимодействуют с городским штабом. Также круглосуточно работают все департаменты КГГА, коммунальные службы, больницы и социальные учреждения, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы.

"Мы выстоим! Как бы сложно ни было!", — подытожил мэр.

Какова ситуация с теплоснабжением в Киеве по состоянию на 23 января

Также 23 января утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате масштабных атак 9 и 20 января в городе без теплоснабжения остаются еще 1940 многоэтажек. Как он добавил, большинство из них расположены на левом берегу и в Печерском районе, часть — в Голосеевском и Соломенском районах.

За ночь коммунальщики и энергетики восстановили подачу теплоносителя в более 650 домов и продолжают работу над остальными.

Напомним, что, по словам нардепа Даниила Гетманцева, в комитетах Верховной Рады слили воду из систем отопления. При этом он добавил, что парламентарии "держатся и сливаться не планируют".

Также Фокус писал, что из-за масштабных отключений электроэнергии и отопления в Киеве многие заведения питания вынуждены временно прекращать работу.