"Мороз победил": в комитетах Верховной Рады слили воду из труб, — Гетманцев

Нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что в комитетах Верховной Рады слили воду из систем отопления. Впрочем он отметил, что синоптики прогнозируют плюсовую температуру воздуха с понедельника.

О ситуации с отоплением в Раде народный депутат Украины, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассказал в своем Telegram-канале 22 января. По словам Даниила Гетманцева, воду в комитетах слили из труб.

"В невероятном в своем драматизме противостоянии с морозом мороз победил", — написал депутат.

При этом он добавил, что парламентарии "держатся и сливаться не планируют".

Гетманцев отметил, что с 26 января по прогнозу погоды в Киеве ожидается потепление до +2 градусов.

"От осознания этого становится теплее. Духом не падаем. Ведь апрель близко", — сказал нардеп.

Гетманцев рассказал о ситуации с отоплением в Раде в соцсетях Фото: скриншот

Городской голова Киева Виталий Кличко на утро 22 января сообщал, что без теплоснабжения в городе оставались чуть меньше, чем 3 000 домов.

"За минувшую ночь подключили тепло к 227 домам. Сделали это второй раз после повреждений инфраструктуры атаками врага 9-го и 20-го января", — рассказал он.

Напомним, ресторатор Анастасия Завадская 21 января рассказывала, что в столице бизнесы массово закрываются из-за отсутствия света и отопления.

Виталий Кличко вечером 21 января сообщал, что в Киеве начинают восстанавливать отопление в домах, которые оставались без тепла дважды: во время российских обстрелов 9 и 20 января. На тот момент таких многоэтажек оставалось 3 260, а Кличко отмечал, что на то, чтобы тепло дошло до всех домов, нужно ориентировочно двое суток.