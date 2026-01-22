"Мороз переміг": в комітетах Верховної Ради злили воду з труб, — Гетманцев

Нардеп Данило Гетманцев повідомив, що в комітетах Верховної Ради злили воду з систем опалення. Втім він зазначив, що синоптики прогнозують плюсову температуру повітря з понеділка.

Про ситуацію з опаленням в Раді народний депутат України, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики розповів у своєму Telegram-каналі 22 січня. За словами Данила Гетманцева, воду в комітетах злили з труб.

"У неймовірному у своєму драматизмі протистоянні з морозом мороз переміг", — написав депутат.

При цьому він додав, що парламентарі "тримаються і зливатись не планують".

Гетманцев зазначив, що з 26 січня за прогнозом погоди у Києві очікується потепління до +2 градусів.

"Від усвідомлення цього стає тепліше. Духом не падаємо. Адже квітень близько", — сказав нардеп.

Гетманцев розповів про ситуацію з опаленням в Раді у соцмережах Фото: скриншот

Міський голова Києва Віталій Кличко на ранок 22 січня повідомляв, що без теплопостачання в місті лишалися трохи менше, ніж 3 000 будинків.

"За минулу ніч підключили тепло до 227 будинків. Зробили це вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9-го й 20-го січня", — розповів він.

Нагадаємо, рестораторка Анастасія Завадська 21 січня розповідала, що в столиці бізнеси масово закриваються через відсутність світла та опалення.

Віталій Кличко ввечері 21 січня повідомляв, що у Києві починають відновлювати опалення в будинках, які залишалися без тепла двічі: під час російських обстрілів 9 і 20 січня. На той момент таких багатоповерхівок лишалося 3 260, а Кличко зазначав, що на те, щоб тепло дійшло до всіх будинків, потрібно орієнтовно дві доби.