"Працювати немає кому": бізнеси у Києві масово закриваються через відсутність світла та опалення

Через масштабні відключення електроенергії та опалення в Києві багато закладів харчування змушені тимчасово припиняти роботу. Зокрема, в одному з місцевих закладів проблеми виникли не лише через перебої зі світлом, а й через погіршення стану здоров’я персоналу, що, ймовірно, стало наслідком постійної відсутності тепла в домівках.

Як повідомила рестораторка Анастасія Завадська у своєму відео на TikTok, у її закладі зараз немає ні водопостачання, ні електрики, ні опалення. Щоб хоч якось підтримати роботу закладу, вона змушена самостійно привозити воду з власної свердловини у каністрах.

Ба більше, через холод та відсутність належних умов її персонал серйозно захворів, зокрема у багатьох працівників піднялася висока температура, а у деяких діагностували запалення легенів.

"Працювати немає кому і не для кого — відвідувачі майже не виходять з дому. Люди залишаються вдома, а ми змушені виживати в таких умовах", — зазначає Завадська.

Крім того, одного зі співробітників її закладу вчора мобілізували працівники ТЦК на Печерську.

У своєму відео рестораторка додає, що бізнес у таких умовах існує буквально на виживання. Зокрема, вона витратила близько 3 тисяч гривень на бутлі для води, щоб забезпечити хоча б базові потреби закладу.

"Відчуваю, що живу в якійсь кунсткамері. Це катастрофічно виснажує", — каже вона.

За словами Завадської, її випадок далеко не поодинокий: її постачальник повідомив, що лише за один день п’ять закладів офіційно повідомили про тимчасове закриття через перебої з електро- та водопостачанням.

Станом на 22 січня, за інформацією мера Києва Віталія Кличка, майже 3 тисячі столичних багатоповерхівок залишаються без теплопостачання. За минулу ніч тепло було відновлено у 227 будинках, це вже друге підключення після пошкоджень інфраструктури внаслідок атак противника 9-го та 20-го січня.

"У Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб повернути в оселі киян тепло та світло", — йдеться в дописі посадовця.

Нагадаємо, що, за даними міністра енергетики України Дениса Шмигаля, енергетики розробили низку технічний рішень, аби у Києві запровадили графіки відключення світла.

Також Фокус писав, що мешканці київських квартир, у яких опалення немає вже кілька діб, ставлять туристичні намети посеред кімнат, щоб швидше зігрітися.