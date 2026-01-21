Намети у квартирах і залиті водою лічильники: як Київ виживає в умовах блекауту (фото, відео)

Мешканці київських квартир, у яких опалення немає вже кілька діб, зігріваються, як можуть.

Зокрема, дехто почав ставити туристичні намети посеред кімнат, щоб швидше зігрітися та довше втримати в них тепло. Відповідними кадрами поділився Telegram-канал "Ей, Київ".

В ефірі каналу "Київ24" мешканці столиці розповідають, що для обігріву приміщень використовують газові плити, що не є безпечним способом нагріти приміщення, а також пляшки з гарячою водою.

За інформацією журналістів, мешканці одного з будинків у Дарницькому районі кажуть, що у них у квартирах температура повітря опустилася до -4 градусів.

В іншій багатоповерхівці, по сусідству, у квартирах — близько +10. Після доби без тепла енергетики почали потроху вмикати опалення. Перший поверх панельної багатоповерхівки затопило після прориву труби, і на сходинках утворилася крига.

За словами людей, світло в їхніх квартирах з'являється не часто і ненадовго, а потім батареї знову стають холодними, вода є не скрізь.

Відсутність останньої навіть для зливу в туалеті вже призвела до того, що дехто використовує на унітазах пластикові пакети, пише канал "Київ INFO".

Прориви труб фіксують і в інших районах столиці. Так, паблік "Реальний Київ" публікує кадри, зняті, як стверджується, на Русанівці, у будинку на бульварі Ігоря Шамо. Коли комунальники під'єднали опалення, у будинку прорвало труби, і вода полилася прямо на лічильники.

Опалення в Києві: коли в будинках потеплішає

Мер Києва Віталій Кличко в ефірі каналу "Київ 24" заявив, що вже відзавтра ситуація з опаленням у Києві покращиться. Сьогодні, сказав він, тепломережі починають розігрівати і запускати:

"На сьогоднішній день теплопостачання ми відновити ще не зможемо, але потроху починаємо розігрівати і запускати, і відзавтра вже ситуація змінюватиметься в позитивну динаміку".

Тим часом над відновленням електро- і теплопостачання в столиці аварійно-ремонтні бригади працюють практично цілодобово. На допомогу киянам приїхали колеги зі Львова, повідомив мер міста Андрій Садовий. Він уточнив, що до Києва вирушили шість бригад із необхідною технікою.

"Вони відновлюють електрику і внутрішньобудинкові мережі — водопостачання і теплопостачання в житлових будинках, розморожують теплотраси і замінюють стійки опалення", — пояснив міський голова Львова.

Станом на ранок 21 січня без тепла залишалися близько 4000 будинків, а без світла — близько 60% житлового фонду.

Через брак людей і цілодобову роботу фіксуються випадки перевтоми і навіть смерті комунальників. Так, Кличко підтвердив, що 19 січня під час виклику на роботі помер 60-річний співробітник КП.

Нагадаємо, киянин встановив на ВДНГ безкоштовну мобільну сауну для обігріву людей.

Також повідомлялося, що в Кривому Розі чоловік придумав термокапсулу з підручних матеріалів.