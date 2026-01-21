100%-ве бронювання: Зеленський назвав підприємства, співробітники яких отримають відстрочку

Весь персонал енергетичних компаній і комунальних підприємств, задіяних у ліквідації наслідків російських ударів і надзвичайної ситуації, буде заброньовано.

Відповідне рішення для таких компаній уже готове, заявив за підсумками енергетичного селектора президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко та міністр оборони Михайло Федоров перевірять усю інформацію про бронювання працівників енергетичних компаній.

"Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на брак кадрів — у міст є ресурс для залучення людей на роботу", — написав глава держави в соцмережах.

Політик додав, що станом на ранок 21 січня, близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60% столиці — без електрики.

Зі свого боку народний депутат Олексій Кучеренко стверджує, що в столиці не вистачає людей для аварійно-ремонтних робіт після прильотів, і слюсарі аварійних бригад "виконують роботи в аномально напруженому режимі".

"Бригад не вистачає, тому люди працюють по 2-3 доби без перерви — практично валяться з ніг. Учора два слюсарі просто померли від дикого перевантаження", — розповів парламентарій.

8 грудня 2025-го Кабмін спростив процедуру бронювання працівників і дозволив компаніям ОПК бронювати співробітників на 45 календарних днів.

Того ж місяця уряд дозволив миттєво скасовувати бронювання від мобілізації працівників підприємств, установ та організацій, що мають статус критично важливих для "функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період" та для забезпечення потреб військових, якщо підприємство втратить свій статус критично важливого.