100%-е бронирование: Зеленский назвал предприятия, сотрудники которых получат отстрочку

Весь персонал энергетических компаний и коммунальных предприятий, задействованных в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, будет забронирован.

Соответствующее решение для таких компаний уже готово, заявил по итогам энергетического селектора президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что премьер-министр Юлия Свириденко и министр обороны Михаил Федоров проверят всю информацию о бронировании работников энергетических компаний.

"Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на нехватку кадров – у городов есть ресурс для привлечения людей на работу", – написал глава государства в соцсетях.

Политик добавил, что по состоянию на утро 21 января, около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы – без электричества.

В свою очередь народный депутат Алексей Кучеренко утверждает, что в столице не хватает людей для аварийно-ремонтных работ после прилетов, и слесари аварийных бригад "выполняют работы в аномально напряженном режиме".

"Бригад не хватает, поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва — практически валятся с ног. Вчера два слесаря просто умерли от дикой перегрузки", — рассказал парламентарий.

8 декабря 2025-го Кабмин упростил процедуру бронирования работников и разрешил компаниям ОПК бронировать сотрудников на 45 календарных дней.

В том же месяце правительство разрешило мгновенно отменять бронирование от мобилизации работников предприятий, учреждений и организаций, которые имеют статус критически важных для "функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период" и для обеспечения потребностей военных, если предприятие потеряет свой статус критически важного.