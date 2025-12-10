Кабмин разрешил мгновенно отменять бронирование от мобилизации: кого это коснется

Согласно новому постановлению Кабмина, если предприятие теряет статус критически важного, отсрочка работников от мобилизации может быть отменена мгновенно, без учета срока.

О новых условиях аннулирования отсрочки от мобилизации в Украине рассказал народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в своем Telegram-канале. Он опубликовал текст постановления Кабинета министров Украины № 1608 от 8 декабря.

В документе говорится, что без учета срока осуществляется аннулирование бронирования работников предприятий, учреждений и организаций, которые имеют статус критически важных для "функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период" и для обеспечения потребностей военных.

"То есть если работник предприятия имеет бронирование, но предприятие теряет статус критически важного или случается другое основание, отсрочку могут отменить немедленно, без ожидания предусмотренных сроков", — пояснил Федиенко.

По словам нардепа, основной целью Кабмина было расширение перечня субъектов, которые могут оформлять отсрочки для работников, и усиление контроля и детализации процедуры бронирования, в частности через "Дію".

Кроме того, постановление Кабмина добавляет в перечень организаций, которые имеют право бронировать работников:

Общество Красного Креста Украины

украинские неправительственные организации, которые реализуют гуманитарные проекты за средства международных партнеров.

Также Федиенко отметил, что постановление усиливает роль Межведомственной рабочей группы в установлении лимита бронирования: оформить отсрочку для более 50% работников можно будет только по ее рекомендации, тогда как раньше для этого было необходимо решение Министерства обороны Украины.

"Мне кажется, это усложняет процедуру, но делает ее более контролируемой", — сказал депутат.

Напомним, 8 декабря Кабмин упростил процедуру бронирования работников и разрешил компаниям ОПК бронировать сотрудников на 45 календарных дней.

28 ноября в Министерстве обороны сообщили, что добавили в "Резерв+" новую отсрочку от мобилизации — для граждан, отец или мать которых имеют инвалидность I или II группы.