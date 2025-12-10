Кабмін дозволив миттєво скасовувати бронювання від мобілізації: кого це торкнеться
Згідно з новою постановою Кабміну, якщо підприємство втрачає статус критично важливого, відстрочка працівників від мобілізації може бути скасована миттєво, без урахування строку.
Про нові умови анулювання відстрочки від мобілізації в Україні розповів народний депутат, голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко у своєму Telegram-каналі. Він опублікував текст постанови Кабінету міністрів України № 1608 від 8 грудня.
В документі йдеться, що без урахування строку здійснюється анулювання бронювання працівників підприємств, установ й організацій, які мають статус критично важливих для "функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період" та для забезпечення потреб військових.
"Тобто якщо працівник підприємства має бронювання, але підприємство втрачає статус критично важливого або трапляється інша підстава, відстрочку можуть скасувати негайно, без очікування передбачених строків", — пояснив Федієнко.
За словами нардепа, основною метою Кабміну було розширення переліку суб'єктів, які можуть оформлювати відстрочки для працівників, і посилення контролю та деталізації процедури бронювання, зокрема через "Дію".
Крім того, постанова Кабміну додає до переліку організацій, які мають право бронювати працівників:
- Товариство Червоного Хреста України
- українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів.
Також Федієнко зазначив, що постанова посилює роль Міжвідомчої робочої групи у встановленні ліміту бронювання: оформити відстрочку для понад 50% працівників можна буде лише за її рекомендацією, тоді як раніше для цього було необхідне рішення Міністерства оборони України.
"Мені здається, це ускладнює процедуру, але робить її більш контрольованою", — сказав депутат.
Нагадаємо, 8 грудня Кабмін спростив процедуру бронювання працівників і дозволив компаніям ОПК бронювати співробітників на 45 календарних днів.
28 листопада в Міністерстві оборони повідомили, що додали в "Резерв+" нову відстрочку від мобілізації — для громадян, батько чи мати яких мають інвалідність I або II групи.