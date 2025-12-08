Можливість броні на 45 днів: Кабмін спростив процедуру бронювання працівників

Кабінет міністрів змінив порядок бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, тепер запроваджується можливість бронювати працівників на 45 календарних днів, аби компанії не втрачали фахівців під час врегулювання формальних процедур.

Зміни спрямовані на те, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі та забезпечують економічну стійкість країни. Про це йдеться на сайті Кабміну.

Уряд дозволив бронювати працівників ОПК на 45 календарних днів. За цей час працівник має усунути порушення правил військового обліку, а компанії не втрачатимуть фахівців під час врегулювання формальних процедур.

Також для підприємств, що мають статус критично важливих, скасували 72-годинний строк для перевірки списків працівників, які були подані на бронювання. У Кабміні пообіцяли, що це рішення ухвалюватиметься швидше.

Відео дня

"Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в оборонно-промисловому комплексі, могли стабільно працювати й утримувати свої команди. Швидке ухвалення рішень, скасування зайвих затримок та можливість бронювати працівників на період усунення порушень військового обліку — це те, що бізнес давно очікував", — заявив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Критично важливі підприємства зможуть використовувати оновлений механізм бронювання з моменту офіційної публікації Кабміном.

Бронювання працівників критично важливих підприємств

Нагадаємо, що з 4 грудня набрав чинності закон про тимчасове бронювання працівників критичних установ та підприємств. Відповідно до нього, бронювати можна навіть тих, хто не оформив належним чином документи, не стояв на обліку, не оновлював свої дані або був оголошений у розшук.

Натомість у листопаді у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може посилити заборону на виїзд за кордон для громадян, офіційно визначених як критично важливі під час мобілізації або воєнного стану.

Раніше народний депутат "Голосу" Роман Костенко заявив, що щомісяця в Україні до Збройних сил України мобілізують близько 30 тисяч осіб. Однак, за його словами, цієї кількості не вистачає для того, щоб уникнути просочування російської армії. Натомість для покриття потреб ЗСУ потрібно мобілізовувати щонайменше вдвічі більше.

При цьому Костенко вважає, що довготривала війна такого масштабу, як російсько-українська, неможлива без примусової мобілізації.