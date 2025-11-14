В Україні можуть ще більше обмежити виїзд за кордон: в Раді зареєстрували новий законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може посилити заборону на виїзд за кордон для громадян, офіційно визначених як критично важливі під час мобілізації або воєнного стану. Зокрема, документ передбачає, що такі особи, які мають "бронювання" на період мобілізації, зобов’язані фізично перебувати в Україні та виконувати свої функції.

Як йдеться на сайті Верховної Ради, законопроєкт був поданий 14 листопада та наразі переданий на розгляд керівництву парламенту. Ініціаторами документа виступили депутати IX скликання: Ірина Фріз, Юрій Мисягін, Дмитро Припутень, Роман Костенко, Соломія Бобровська, Олександр Федієнко та Вадим Івченко.

Скриншот законопроєкту на сайті Верховної Ради Фото: Скриншот

Законопроєкт передбачає розширення переліку підстав для обмеження виїзду громадян за кордон, проте конкретна інформація про те, хто саме та за яких умов може потрапити під обмеження, наразі відсутня. Варто зауважити, що тексту проєкту поки немає. Далі рішення щодо його розгляду та можливого внесення до порядку денного прийматиме керівництво Верховної Ради.

Відео дня

Згодом народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко, один з ініціаторів законопроєкту, пояснив його суть. Разом із колегами вони зареєстрували документ, який передбачає тимчасову заборону виїзду за кордон для осіб, які під час мобілізації або воєнного стану офіційно визначені як критично важливі для країни відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Якщо людина формально має статус "критично важлива", вона зобов’язана фізично перебувати в Україні та виконувати свої функції. Фактично законопроєкт прагне ліквідувати ситуації, коли такі особи формально зберігають статус критично важливих, але фактично перебувають за кордоном.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що масовий виїзд чоловіків віком 18–22 роки за кордон послаблює мобілізаційний резерв та економіку України. На його думку, значна частина цих молодих людей може більше не повернутися.

Ба більше, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив стурбованість через збільшення числа молодих українців, які прибувають до ФРН.