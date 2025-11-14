В Украине могут еще больше ограничить выезд за границу: в Раде зарегистрировали новый законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может усилить запрет на выезд за границу для граждан, официально определенных как критически важные во время мобилизации или военного положения. В частности, документ предусматривает, что такие лица, которые имеют "бронирование" на период мобилизации, обязаны физически находиться в Украине и выполнять свои функции.

Как говорится на сайте Верховной Рады, законопроект был подан 14 ноября и сейчас передан на рассмотрение руководству парламента. Инициаторами документа выступили депутаты IX созыва: Ирина Фриз, Юрий Мысягин, Дмитрий Припутень, Роман Костенко, Соломия Бобровская, Александр Федиенко и Вадим Ивченко.

Скриншот законопроекта на сайте Верховной Рады Фото: Скриншот

Законопроект предусматривает расширение перечня оснований для ограничения выезда граждан за границу, однако конкретная информация о том, кто именно и при каких условиях может попасть под ограничения, пока отсутствует. Стоит заметить, что текста проекта пока нет. Далее решение о его рассмотрении и возможном внесении в повестку дня будет принимать руководство Верховной Рады.

Впоследствии народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Федиенко, один из инициаторов законопроекта, объяснил его суть. Вместе с коллегами они зарегистрировали документ, который предусматривает временный запрет выезда за границу для лиц, которые во время мобилизации или военного положения официально определены как критически важные для страны в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Если человек формально имеет статус "критически важный", он обязан физически находиться в Украине и выполнять свои функции. Фактически законопроект стремится ликвидировать ситуации, когда такие лица формально сохраняют статус критически важных, но фактически находятся за рубежом.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что массовый выезд мужчин в возрасте 18-22 года за границу ослабляет мобилизационный резерв и экономику Украины. По его мнению, значительная часть этих молодых людей может больше не вернуться.

Более того, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность из-за увеличения числа молодых украинцев, прибывающих в ФРГ.