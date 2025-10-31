"Большинство не вернется": эксперт рассказал, как выезд молодежи за границу повлияет на мобилизацию

Массовый выезд мужчин в возрасте 18-22 лет за границу ослабляет мобилизационный резерв и экономику Украины. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, предостерегая, что значительная часть этих молодых людей может больше не вернуться.

Как рассказал Коваленко в комментарии "ТСН", страна фактически теряет две важные составляющие одновременно: потенциальных защитников и экономически активных граждан, которые могли бы работать, платить налоги и поддерживать бюджет.

"Я отношусь негативно к этому. Считаю, что это была ошибка. Мы не только теряем потенциальный человеческий ресурс, который мог бы стать потенциальным защитником. Мы теряем профессиональный ресурс, который бы платил налоги и поддерживал бы экономику. Я более чем уверен, что большая часть тех, кто выезжает, эта возрастная категория, — они не вернутся", — отмечает он.

Россия готовит ежемесячный призыв: что это значит для Украины

Также, для материала издания он рассказал, что Россия готовится существенно нарастить свои возможности по пополнению армии. В частности, с 2026 года в РФ планируют перейти на круглогодичный обязательный призыв вместо сезонного, и это может означать около 40 тысяч призывников ежемесячно только за счет срочной службы. Дополнительно будет работать система контрактного набора, которая уже сейчас обеспечивает примерно 30 тысяч человек в месяц. Суммарно это может давать около 850 тысяч новых военных в год.

Коваленко отмечает, что Украина не может конкурировать с РФ в количестве личного состава, поэтому необходимо делать акцент на эффективности и технологических решениях.

"Мы никак и никогда не имели возможности конкурировать с Россией по привлечению человеческого ресурса. Поэтому для нас важно использовать не такие "топорные" методы, примитивные, мол, давайте завалим их "мясом". Это не будет работать против РФ, потому как у нее его гораздо больше", — отмечает он.

Эксперт считает, что система мобилизации должна быть не принудительной, а мотивирующей. Речь идет о финансовых стимулах, прозрачных механизмах зачисления службы, а также социальных гарантиях для военных и ветеранов.

"Мы должны были давно перейти на мобилизацию, которая была бы финансово привлекательной, финансово мотивированной. Но этого до сих пор не происходит", — добавляет Коваленко.

Относительно ситуации на поле боя он отмечает, что Украине нужно активнее укреплять оборонительные линии — применять противопехотные минные поля, инженерные заграждения, системы дистанционного поражения. Эти меры позволяют уменьшить зависимость от численности личного состава и повысить потери противника.

Отдельно Коваленко предостерегает, что Россия в 2026 году может пойти еще дальше — законодательно приравнять срочников к контрактникам и начать их массово отправлять на фронт, и это будет означать еще большее давление численностью.

Несмотря на эти угрозы, эксперт считает, что Украина способна адаптироваться. Для этого нужны своевременные решения, обновление подходов к обороне и четкий приоритет — сохранить людей, используя ресурсы с максимальной эффективностью.

"В свое время нам удалось остановить россиян в их механизированном превосходстве. У них было гораздо больше техники, чем у ВСУ. Сейчас мы видим, насколько они в этом истощены. Вопрос истощения российского человеческого ресурса — это еще больший вызов. И этот процесс должен быть поставлен не в формате "сколько нам надо мобилизовать", а как нам надо мобилизовать", — заключает Коваленко.

Напомним, Львов сейчас лидирует по выезду молодежи за границу: около трети работников заведений питания уже уехали или планируют это сделать. В Киеве, Харькове и Днепре такая тенденция менее ощутима.

Также Фокус писал, что, по словам нардепа Романа Костенко, многие 19-20-летние заключают короткие "молодежные" контракты, которые позволяют уехать за границу после года службы. Часть молодых идет на фронт с мыслью "отслужить и уехать, если выживут".