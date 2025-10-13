Молодежь массово выезжает из Украины: эксперт назвала город, который испытал наибольший отток

Львов сейчас возглавляет список украинских городов по оттоку молодежи за границу: около трети работников заведений питания в городе уже уехали или планируют уехать. Эксперт объясняет, что такая тенденция значительно меньше распространена в других городах, в частности в Киеве, Харькове и Днепре.

По словам соучредителя Национальной ресторанной ассоциации Ольги Насоновой, Львов сейчас возглавляет список украинских городов с наибольшим оттоком молодых работников за границу. В комментарии ТСН.ua она сообщила, что около трети персонала заведений питания в городе уже выехали или планируют уехать в ближайшее время.

"Во Львове отток молодежи ощутимый — до 30% работников заведений уже покинули город или готовятся к выезду. Такой проблемы в Харькове, Днепре или Полтаве не наблюдается. Причина, по моему мнению, в том, что молодые люди уже имеют родственников за рубежом, что облегчает переезд. В Киеве, например, среди десяти моих знакомых поваров за границу уехал только один, остальные остаются работать", — пояснила Насонова.

Ранее в медиа распространялись предположения, что из-за массового отъезда молодежи сотни ресторанов в Киеве рискуют закрыться. Однако эксперт отмечает, что такая паника не соответствует действительности.

По ее оценке, около 20% ресторанов могут испытать проблемы только в случае серьезных чрезвычайных ситуаций — тотальных отключений электричества или глубокого экономического кризиса. Выезд молодых людей в возрасте 18-22 года не создает серьезного удара по ресторанному бизнесу, поскольку эти работники в основном работают в фастфудах или кафе, где действительно есть нехватка кадров.

"В премиальных заведениях молодые работники почти не нужны, ведь там на первое место ставят опыт", — подчеркнула Насонова.

Она добавила, что шеф-поваров или барменов в возрасте до 22 лет в ресторанах почти не встречают. Обычно молодые люди занимают позиции поваров, официантов или барист, и именно эти категории работников частично испытывают недостаток из-за выезда за границу.

Напомним, что с начала войны Украину покинули около 40% мужчин и 60% женщин, преимущественно в возрасте от 18 до 64 лет.

Также Фокус писал, что кадровый кризис в стране обостряется: даже с ростом зарплат бизнес не может удержать работников. Наибольший дефицит наблюдается в сфере услуг — не хватает медиков, учителей, официантов, продавцов и обслуживающего персонала.