Молодь масово виїжджає з України: експертка назвала місто, яке зазнало найбільшого відтоку

Львів наразі очолює список українських міст за відтоком молоді за кордон: близько третини працівників закладів харчування у місті вже виїхали або планують поїхати. Експертка пояснює, що така тенденція значно менше поширена в інших містах, зокрема в Києві, Харкові та Дніпрі.

За словами співзасновниці Національної ресторанної асоціації Ольги Насонової, Львів наразі очолює список українських міст із найбільшим відтоком молодих працівників за кордон. У коментарі ТСН.ua вона повідомила, що близько третини персоналу закладів харчування у місті вже виїхали або планують виїхати найближчим часом.

"У Львові відтік молоді відчутний — до 30% працівників закладів вже залишили місто або готуються до виїзду. Такої проблеми в Харкові, Дніпрі чи Полтаві не спостерігається. Причина, на мою думку, у тому, що молоді люди вже мають родичів за кордоном, що полегшує переїзд. У Києві, наприклад, серед десяти моїх знайомих кухарів за кордон поїхав лише один, решта залишаються працювати", — пояснила Насонова.

Раніше в медіа ширилися припущення, що через масовий від’їзд молоді сотні ресторанів у Києві ризикують закритися. Однак експертка зазначає, що така паніка не відповідає дійсності.

За її оцінкою, близько 20% ресторанів можуть зазнати проблем лише у випадку серйозних надзвичайних ситуацій — тотальних відключень електрики або глибокої економічної кризи. Виїзд молодих людей віком 18–22 роки не створює серйозного удару по ресторанному бізнесу, оскільки ці працівники здебільшого працюють у фастфудах чи кав’ярнях, де дійсно є нестача кадрів.

"У преміальних закладах молоді працівники майже не потрібні, адже там на перше місце ставлять досвід", — підкреслила Насонова.

Вона додала, що шеф-кухарів чи барменів у віці до 22 років у ресторанах майже не зустрічають. Зазвичай молоді люди обіймають позиції кухарів, офіціантів або барист, і саме ці категорії працівників частково відчувають нестачу через виїзд за кордон.

Нагадаємо, що з початку війни Україну залишили близько 40% чоловіків і 60% жінок, переважно у віці від 18 до 64 років.

Також Фокус писав, що кадрова криза в країні загострюється: навіть зі зростанням зарплат бізнес не може втримати працівників. Найбільший дефіцит спостерігається у сфері послуг — бракує медиків, вчителів, офіціантів, продавців та обслуговуючого персоналу.