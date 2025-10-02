Скільки чоловіків виїхало з України через війну: демограф озвучив статистику

Серед тих, хто від початку війни покинув Україну, близько 40% складають чоловіки, і 60% — жінки. Найбільше виїжджали люди працездатного віку — від 18 до 64 років.

На питання, скільки чоловіків виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення РФ, відповів в ефірі "Еспресо" заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук Олександр Гладун. Він зазначив, що міграція через війну створила дисбаланс у віковій структурі, який уже призводить до економічних проблем.

Він зауважив, що дані про статево-вікову структуру іммігрантів надає лише Європейський Союз. За даними Євростату, серед тих, хто виїхав з України, близько 40% складають чоловіки, і 60% — жінки. Із них лише 6% — люди віком від 65 років. Діти до 18 років серед емігрантів з України складають близько 31%, і найбільша група (близько 63%) — це люди працездатного віку від 18 до 64 років.

"Більшість пенсіонерів залишилися в Україні. Це призвело до того, що у віковій структурі населення, яке зараз перебуває на території України, відсоток пенсіонерів збільшився, а частка тих, хто зайнятий в економіці, — зменшилася", — зазначив Олександр Гладун.

Він додав, що така демографічна ситуація в Україні призводить до скорочення відрахувань у державні соціальні фонди при тому, що потреба у виплаті пенсій й іншої грошової підтримки лишається на тому самому рівні. Це спричиняє проблеми в економіці.

Нагадаємо, керівниця напряму демографії та міграції в Інституті фронтиру Ольга Духніч в опублікованому 19 вересня інтерв'ю попереджала, що дозвіл на виїзд українцям 18-22 років несе ризики для демографії. За її словами, якщо тенденцію не буде змінено, за 20 років в Україні буде мало молодих людей і дітей.

23 серпня ЗМІ писали, що населення України через війну скоротилося на 10 мільйонів: від 40 мільйонів на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року до 31,1 мільйона станом на середину 2024-го.