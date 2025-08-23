Населення України через війну скоротилося на 10 млн: скільки людей залишилося

Він початку повномасштабної війни у 2022 році до середини 2024 року населення України скоротилося з понад 40 млн осіб до 31,1 млн на підконтрольній Києву території, тобто за 2,5 роки зменшилося приблизно на 10 млн.

Після проголошення незалежності України у 1990-х роках її населення становило понад 50 млн людей. На демографічну ситуацію вкрай негативно впливають масова міграція, рекордна смертність і падіння народжуваності та старіння нації, пише Frontliner.

Населення України скорочується через міграцію

За словами журналістів, головною причиною скорочення населення став масовий виїзд українців за кордон. За межами країни наразі живуть понад 5 млн громадян, здебільшого у європейських країнах: Польщі, Німеччині, Чехії, Італії та Іспанії.

Автори матеріалу зазначили, що з кожним роком війни все менше емігрантів хочуть повертатися додому, особливо чоловіки призовного віку. Попри те, що влада намагається розробити стимули для повернення людей, такі як бронювання фахівців від мобілізації та пільгові програми для забезпечення роботою та житлом, в інших країнах продовжують будувати свої життя мільйони українців.

На кількість населення України впливають бойові дії

Найбільше втратили населення через бойові дії прифронтові регіони країни: Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька та Харківська область. У населених пунктах біля лінії боєзіткнення лишаються переважно літні люди.

Крім того, через війну, постійні стреси й ослаблену медичну систему зростає смертність. У 2023 році було зафіксовано близько 495 тисяч смертей, що на третину перевищує показники довоєнних років і майже втричі більше за народжуваність.

Народилося в Україні у 2023 році найменше дітей за всю сучасну історію держави — 180 тисяч. Також у країні спостерігається старіння населення: якщо частка дітей до 18 років становить 15%, то людей віком від 60 років в Україні вже 27%.

Населення України може скоротитися ще сильніше

Уряд у 2024 році схвалив Стратегію демографічного розвитку до 2040 року і план на 2024-2027 роки, проте журналісти зазначають що наразі виплати при народженні дитини швидко знецінюються інфляцією, а інфраструктурні проєкти реалізуються повільно.

За оцінками Кабміну, до 2041 року населення України може зменшитися ще приблизно на 10 млн — до 29 млн. Зростання можливе лише тоді, коли завершаться бойові дії, почнуть повертатися біженці й більше народжуватися діти та якщо в Україні буде створено гідні умови життя.

Нагадаємо, 18 липня портал "Опендатабот" повідомляв, що населення України зменшується: протягом останніх 5 років на одного новонародженого припадає 3 померлих українців.

Директорка Інституту демографії й соцдосліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елла Лібанова в опублікованому 19 червня інтерв'ю пояснювала, чому пільги тим, хто повертається в Україну, є "червоною лінією". За її словами, це створить "національні анклави".