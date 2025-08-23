Население Украины из-за войны сократилось на 10 млн: сколько людей осталось

Он начала полномасштабной войны в 2022 году до середины 2024 года население Украины сократилось с более 40 млн человек до 31,1 млн на подконтрольной Киеву территории, то есть за 2,5 года уменьшилось примерно на 10 млн.

После провозглашения независимости Украины в 1990-х годах ее население составляло более 50 млн человек. На демографическую ситуацию крайне негативно влияют массовая миграция, рекордная смертность и падение рождаемости и старение нации, пишет Frontliner.

Население Украины сокращается из-за миграции

По словам журналистов, главной причиной сокращения населения стал массовый выезд украинцев за границу. За пределами страны сейчас живут более 5 млн граждан, в основном в европейских странах: Польше, Германии, Чехии, Италии и Испании.

Авторы материала отметили, что с каждым годом войны все меньше эмигрантов хотят возвращаться домой, особенно мужчины призывного возраста. Несмотря на то, что власти пытаются разработать стимулы для возвращения людей, такие как бронирование специалистов от мобилизации и льготные программы для обеспечения работой и жильем, в других странах продолжают строить свои жизни миллионы украинцев.

На количество населения Украины влияют боевые действия

Больше всего потеряли населения из-за боевых действий прифронтовые регионы страны: Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская и Харьковская область. В населенных пунктах возле линии боестолкновения остаются преимущественно пожилые люди.

Кроме того, из-за войны, постоянных стрессов и ослабленной медицинской системы растет смертность. В 2023 году было зафиксировано около 495 тысяч смертей, что на треть превышает показатели довоенных лет и почти втрое больше рождаемости.

Родилось в Украине в 2023 году меньше всего детей за всю современную историю государства — 180 тысяч. Также в стране наблюдается старение населения: если доля детей до 18 лет составляет 15%, то людей в возрасте от 60 лет в Украине уже 27%.

Население Украины может сократиться еще сильнее

Правительство в 2024 году одобрило Стратегию демографического развития до 2040 года и план на 2024-2027 годы, однако журналисты отмечают, что сейчас выплаты при рождении ребенка быстро обесцениваются инфляцией, а инфраструктурные проекты реализуются медленно.

По оценкам Кабмина, к 2041 году население Украины может уменьшиться еще примерно на 10 млн — до 29 млн. Рост возможен только тогда, когда завершатся боевые действия, начнут возвращаться беженцы и больше рождаться дети и если в Украине будут созданы достойные условия жизни.

Напомним, 18 июля портал "Опендатабот" сообщал, что население Украины уменьшается: в течение последних 5 лет на одного новорожденного приходится 3 умерших украинцев.

Директор Института демографии и социсследований имени М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова в опубликованном 19 июня интервью объясняла, почему льготы тем, кто возвращается в Украину, являются "красной линией". По ее словам, это создаст "национальные анклавы".