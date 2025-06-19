Никаких льгот тем, кто возвращается в Украину: демограф объяснила, почему это "красные линии"

Эксперт Элла Либанова отметила, что Украина хочет вернуть как можно больше людей, которые выехали. Однако она убеждена, что государство не должно давать им преференций.

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"Мы хотим вернуть наших мигрантов из-за границы, очень хотим. Как можно больше хотим. Но нельзя давать им никакой преференции по сравнению с тем населением, которое всю войну провело здесь", — заявила директор Института демографии и социсследований имени М.В. Птухи НАНУ в интервью для "LIGA.net" от 18 июня.

О ВПЛ и преференциях — с 28:56

Эксперт назвала это "красной линией". Кроме того, она подчеркнула, что нельзя создавать "национальные анклавы".

"Нельзя этого делать! Ни в коем случае", — заявила Либанова.

Она объяснила, что внутренних переселенцев нельзя компактно селить. При таких условиях люди невольно концентрируются на своих проблемах, на том, что им не добавило государство, что оно их не защитило. По словам ученого, можно постепенно адаптироваться к изменениям, а можно зациклиться на проблемах.

"Ну а что делать? Так случилось. Никто специально этого не хотел делать, кроме агрессора", — пояснила она.

Либанова рассказала, что увидела эту ошибку в Грузии, когда там так расселили беженцев из Абхазии. Общаясь между собой, люди обсуждали, как было хорошо там и как плохо здесь.

"Эти ошибки нельзя повторять", — подытожила эксперт.

Напомним, директор института Элла Либанова также пояснила, что украинские беженцы часто потребляют русскоязычный контент, который содержит искаженную информацию. Из-за этого людям за рубежом ситуация в Украине кажется "значительно острее", и "успокоить" их должно общество.

10 июня в ООН обнародовали отчет о влиянии украинских беженцев на экономику Польши. Аналитики выяснили, что с 2022 года польский ВВП ежегодно рос, страна заработала миллиарды на украинцах.