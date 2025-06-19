"Потребляют русскоязычный контент": эксперт заявила, что украинцы за рубежом "переоценивают проблемы" в государстве

Украинцы, выехавшие за границу, часто потребляют русскоязычный контент в сети: именно поэтому они и преувеличивают имеющиеся в государстве проблемы, и считают, что ситуация дома "значительно острее", чем это происходит на самом деле. "Успокоить" людей за рубежом должно само общество.

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Русскоязычные источники вместо этого передают искаженную информацию о событиях, которые происходят в Украине, рассказала 18 июня директор Института демографии и социсследований имени Птухи Элла Либанова в интервью для издания LIGA.net.

Эксперт объяснила, что проблема общения с украинцами, проживающими за рубежом сейчас, заключается в том, что новости о событиях и ситуации в государстве они черпают зачастую именно из русскоязычных средств информации.

При этом украинцы могут потреблять такой контент даже при условии, что в государстве, где они находятся, запрещено российское телевидение. Зато там есть возможность пользоваться русскоязычными социальными сетями, откуда они и узнают о ситуации в Украине.

"Даже если там запрещено российское телевидение, а оно не везде запрещено, прямо скажем, то есть русскоязычные социальные сети. И они (украинцы — ред.) очень часто ими пользуются", — считает Элла Либанова.

Эти источники же подают информацию "не совсем соответствующую действительности", утверждает демограф.

"Как вы прекрасно понимаете, информация о ситуации в Украине в русскоязычных источниках в подавляющей степени подается, мягко говоря, не совсем соответствующей действительности", — отметила Либанова.

Именно поэтому украинские беженцы за рубежом значительно переоценивают реальную ситуацию и проблемы в государстве, считая, что они "значительно острее", чем это есть на самом деле.

Также Либанова добавила, что именно общество должно "успокоить" украинцев, находящихся за рубежом.

"Что никто их не считает врагами, никто их не считает коллаборационистами", — отметила эксперт.

Напомним, 12 июня аналитики Deloitte рассказали, что Польша заработала на украинских беженцах 85 миллиардов долларов.

20 мая The Washington Post сообщило, что до 200 000 украинцев могут депортировать из США из-за идей администрации Дональда Трампа.