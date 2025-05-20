До 200 000 украинских беженцев могут депортировать из США: что придумала администрация Трампа

Выделенные из бюджета США 250 млн долларов на иностранную помощь могут потратить на высылку мигрантов. "Самодепортирующимся" обещают выплатить 1000 долларов.

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Выделенные из бюджета США деньги на иностранную помощь используют для возвращения мигрантов в их страны, сообщила газета The Washington Post по итогам анализа внутренних документов.

Администрация президента США потратит до 250 миллионов долларов на высылку мигрантов, включая 200 000 украинцев и 500 000 гаитян, бежавших в Соединенные Штаты из-за продолжающегося насилия.

Предложение включает выплаты 1000 долларов от правительства США тем, кто добровольно "самодепортируется" обратно. Помимо украинцев и гаитян, в проектах документов упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы.

Афганцы — первые в очереди на выселение, несмотря на риски в Афганистане из-за власти "Талибана".

В случае с Украиной американские дипломаты в январе настоятельно призывали Киев принять обратно не только депортированных украинцев, но и неопределенное количество мигрантов из других стран, указывают источники издания.

Миграционная служба ООН не поддерживает возврат людей на их родину в случае продолжения боевых действий.

"Идея добровольной депортации просто смехотворна", — считает глава международной некоммерческой организации Human Rights First Узра Зейя.

Критики идеи Трампа заявили о ее бесчеловечности и противоречии гуманистическим идеалам Штатов.

Напомним, в Дании зафиксировано наибольшее сокращение количества украинских переселенцев. В 2024 году из страны уехало почти 2 000 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее встречался в Чехии с украинками, работающими уборщицами. После фотосессии с ним украинки плакали.