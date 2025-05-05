Потом плакали: Зеленский в Чехии сфотографировался с украинками, которые работают уборщицами

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Чехию встретился с украинками, которые работают уборщицами в парламенте. Украинский политик появился в одном кадре с тремя женщинами, которые потом начали плакать.

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Кадры с Зеленским и уборщицами из чешского парламента опубликованы в аккаунте X (Twitter) фотографа Дэниела Моравца (Dan Moravec).

Фотографии из Палаты депутатов парламента Чехии появились в сети около 13 часов 5 мая. Автор изображений написал, что фото женщин с Зеленским делал он, а также фотограф Katarína Ryšavá. Дэниел отметил, что украинки расплакались после встречи с президентом.

"Очень эмоционально. Я имел честь сфотографировать наших украинских уборщиц с господином Президентом. Они плакали потом", — написал он.

На фото видим трех женщин в, возможно, рабочей одежде, с бейджами на шее. Они держат Зеленского за руки и улыбаются.

Зеленский в Чехии — фото с украинками в Палате депутатов Фото: X (Twitter) Зеленский в Чехии — визит в Палату депутатов 5 мая Фото: X (Twitter)

Согласно данным министерства внутренних дел Чехии, в этой стране по состоянию на весну 2025 года находятся 364 тыс. беженцев из Украины. В аналитической записке ведомства указано, что 68% из них — это люди трудоспособного возраста, из них 65% — женщины. Также есть информация, что 90 тыс. имеют вид на жительство. Из сообщения фотографа не ясно, женщины на фото — это беглянки от войны или украинки, которые ранее прибыли в Чехию.

Зеленский в Чехии — детали

Отметим, президент Зеленский прибыл в Чехию 4 мая — это первый визит в течение последних двух лет, написал глава МИД этой страны в соцсети X. Во время визита глава государства, вместе с первой леди Еленой Зеленской, должен был встретиться с чешским президентом Петром Павелом. В Telegram-канале Зеленского указано, что во время двухдневного визита, кроме Павела, он увиделся с премьер-министром Петром Фиалой, главой Палаты депутатов Маркетой Пекаровой-Адамовой, главами оборонных ведомств и представителями ВПК. Зеленский не прокомментировал фото с украинками, сделанными в чешском парламенте.

19 февраля глава МИД Чехии высказался относительно возможного возвращения в Украину беженцев от войны. По словам чиновника, если война завершится, возможно создание специальных учреждений, которые будут заниматься вопросами выезда украинских беженцев.

Напоминаем, в апреле премьер-министр Чехии Фиала заявил о достижениях в вопросе покупки российского газа. Между тем в марте чиновник высказался о возможности отправки войск Чехии в Украину в рамках "коалиции желающих". В то же время в ноябре 2024 года президент Петр Павел принял решение, которое упростило путь чехов в украинскую армию.