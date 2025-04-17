Впервые за более чем полвека: Чехия больше не зависит от российской нефти

Чехия стала полностью независимой от поставок российской нефти. Впервые в истории страна может не полагаться на построенный еще в советское время трубопровод "Дружба".

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Об этом заявил сегодня, 17 апреля, на пресс-конференции премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости", — приводит слова Фиалы чешское издание CTK.

По информации премьера, теперь Чехия может перекачивать до 8 млн тонн сырой нефти в год из западных трубопроводов, и это полностью покроет потребление чешских нефтеперерабатывающих заводов.

Правительство Чехии решило запустить проект TAL-PLUS, который должен был избавить страну от зависимости от российской нефти, в ноябре 2022 года, в контексте полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале того года. Технические работы начались в мае 2024-го.

Как уточнил министр финансов Чехии Збинек Станюра, все произошло даже с опережением графика. Планировалось, что работы будут закончены в июле этого года, однако ускорение процессов и успешное проведение тестирований позволили завершить переход на западные поставки уже в апреле.

Напомним, еще в октябре прошлого года мы писали, что Чехия тратила в 5 раз больше на закупку российского газа и нефти, чем на помощь Украине. Речь шла о суммах в 7 млрд евро и 1,29 млрд евро соответственно.

Также мы сообщали, что граждане Чехии первыми в мире смогла через пожертвования собрать деньги на военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk — для помощи нашей стране.