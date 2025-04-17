Вперше за понад пів століття: Чехія більше не залежить від російської нафти

Чехія стала повністю незалежною від поставок російської нафти. Вперше в історії країна може не покладатися на побудований ще за радянських часів трубопровід "Дружба".

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Про це заявив сьогодні, 17 квітня, на пресконференції прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Ми зробили ще один крок на шляху до нашої енергетичної незалежності", – наводить слова Фіали чеське видання CTK.

За інформацією прем’єра, тепер Чехія може перекачувати до 8 млн тонн сирої нафти на рік із західних трубопроводів, і це повністю покриє споживання чеських нафтопереробних заводів.

Уряд Чехії вирішив запустити проєкт TAL-PLUS, що мав позбавити країну залежності від російської нафти, у листопаді 2022 року, в контексті повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому того року. Технічні роботи розпочалися у травні 2024-го.

Як уточнив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра, все відбулося навіть з випередженням графіку. Планувалося, що роботи будуть закінчені у липні цього року, проте прискорення процесів та успішне проведення тестувань дали можливість завершити перехід на західні поставки вже у квітні.

Нагадаємо, ще у жовтні минулого року ми писали, що Чехія витрачала в 5 разів більше на закупівлю російського газу і нафти, ніж на допомогу Україні. Йшлося про суми у 7 млрд євро та 1,29 млрд євро відповідно.

Також ми повідомляли, що громадяни Чехії першими у світі спромоглася через пожертвування назбирати гроші на військовий гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk – для допомоги нашій країні.