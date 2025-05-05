Потім плакали: Зеленський у Чехії сфотографувався з українками, які працюють прибиральницями

Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Чехію зустрівся з українками, які працюють прибиральницями у парламенті. Український політик з'явився в одному кадрі з трьома жінками, які потім почали плакати.

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Кадри з Зеленським та прибиральницями з чеського парламенту опубліковані в акаунті X (Twitter) фотографа Деніела Моравця (Dan Moravec).

Фотографії з Палати депутатів парламенту Чехії з'явились у мережі близько 13 год 5 травня. Автор зображень написав, що фото жінок з Зеленським робив він, а також фотографка Katarína Ryšavá. Деніел зауважив, що українки розплакались після зустрічі з президентом.

"Дуже емоційно. Я мав честь сфотографувати наших українських прибиральниць з паном Президентом. Вони плакали потім", — написав він.

На фото бачимо трьох жінок у, можливо, робочому одязі, з бейджами на шиї. Вони тримають Зеленського за руки та усміхаються.

Зеленський у Чехії - фото з українками у Палаті депутатів Фото: X (Twitter) Зеленський у Чехії - візит у Палату депутатів 5 травня Фото: X (Twitter)

Згідно з даними міністерства внутрішніх справ Чехії, у цій країні станом на весну 2025 року перебувають 364 тис. біженців з України. У аналітичній записці відомства вказано, що 68% з них — це люди працездатного віку, з них 65% — жінки. Також є інформація, що 90 тис. мають посвідки на проживання. З допису фотографа не ясно, чи жінки на фото — це втікачки від війни чи українки, які раніше прибули в Чехію.

Зеленський у Чехії — деталі

Зазначимо, президент Зеленський прибув до Чехії 4 травня — це перший візит протягом останніх двох років, написав голова МЗС цієї країни у соцмережі X. Під час візиту голова держави, разом з першою леді Оленою Зеленською, мав зустрітись з чеським президентом Петром Павелом. В Telegram-каналі Зеленського вказано, що під час дводенного візиту, крім як з Павелом, він побачився з прем'єр-міністром Петром Фіалою, головою Палати депутатів Маркетою Пекаровою-Адамовою, головами оборонних відомств та представниками ВПК. Зеленський не прокоментував фото з українками, зробленими у чеському парламенті.

19 лютого глава МЗС Чехії висловився щодо можливого повернення в Україну біженців від війни. Зі слів посадовця, якщо війна завершиться, можливе створення спеціальних установ, які займатимуться питаннями виїзду українських біженців.

Нагадуємо, у квітні прем'єр-міністр Чехії Фіала заявив про досягнення у питанні купівлі російського газу. Тим часом у березні посадовець висловився щодо можливості надсилання військ Чехії в Україну у межах "коаліції охочих". Водночас у листопаді 2024 року президент Петр Павел прийняв рішення, яке спростило шлях чехів в українське військо.