Откуда чаще всего выезжают украинские беженцы: названы страны

В декабре 2024 года численность украинцев, находящихся под временной защитой в странах Европы, выросла на 25 590 человек (+0,6%) и составила 4 260 080.

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Об этом сообщает Ukraine Pulse.

При этом в отдельных странах наблюдалось сокращение их количества. Миграционные потоки продолжают изменяться под влиянием экономической ситуации и миграционной политики государств Евросоюза.

Наибольшее сокращение числа переселенцев зафиксировано в Дании — страну покинули 1 995 человек (-5,1% от общего количества), в Италии — 1 310 (-0,8%) и во Франции — 595 (-1%).

В то же время самый заметный прирост произошёл в Германии, куда прибыло 8 830 новых переселенцев (+0,8%).

Второй по приросту стала Польша (+3705, или +0,4%), а третьей – Чехия (+3435, или +0,9%).

Наибольшее число украинцев, находящихся под временной защитой, приняла Германия — 1 161 450 человек, что составляет 27,3% от общего количества в ЕС. Следом идут Польша с 991 630 переселенцами (23,3%) и Чехия — 388 625 человек (9,1%).

Наименьшее количество украинцев находится в Лихтенштейне (700 человек) и на Мальте (2 220 человек).

Напомним, в октябре 2023 года за разрешение двойного гражданства для украинцев выступал тогдашний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он объяснял, что нужно сохранить связь беженцев с родиной, ведь это — "о будущем Украины и украинства". Однако чиновник подчеркивал, что должны быть введены определенные ограничения.

Президент Владимир Зеленский обещал разрешить двойное гражданство для украинцев еще в 2021 году. Однако он объяснял, что ситуация с этим сложная, ведь часть граждан проживает в "тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья".