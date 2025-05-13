Звідки найчастіше виїжджають українські біженці: названо країни

У грудні 2024 року чисельність українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європи, зросла на 25 590 осіб (+0,6%) і становила 4 260 080.

Related video

Про це повідомляє Ukraine Pulse.

При цьому в окремих країнах спостерігалося скорочення їхньої кількості. Міграційні потоки продовжують змінюватися під впливом економічної ситуації та міграційної політики держав Євросоюзу.

Найбільше скорочення кількості переселенців зафіксовано в Данії — країну покинули 1 995 осіб (-5,1% від загальної кількості), в Італії — 1 310 (-0,8%) і у Франції — 595 (-1%).

Водночас найпомітніший приріст відбувся в Німеччині, куди прибуло 8 830 нових переселенців (+0,8%).

Другою за приростом стала Польща (+3705, або +0,4%), а третьою — Чехія (+3435, або +0,9%).

Найбільшу кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом, прийняла Німеччина — 1 161 450 осіб, що становить 27,3% від загальної кількості в ЄС. Слідом ідуть Польща з 991 630 переселенцями (23,3%) і Чехія — 388 625 осіб (9,1%).

Найменша кількість українців перебуває в Ліхтенштейні (700 осіб) і на Мальті (2 220 осіб).

Нагадаємо, у жовтні 2023 року за дозвіл подвійного громадянства для українців виступав тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він пояснював, що потрібно зберегти зв'язок біженців із батьківщиною, адже це — "про майбутнє України та українства". Однак урядовець наголошував, що мають бути запроваджені певні обмеження.

Президент Володимир Зеленський обіцяв дозволити подвійне громадянство для українців ще 2021 року. Однак він пояснював, що ситуація з цим складна, адже частина громадян проживає в "тих країнах, які, м'яко кажучи, нам не друзі".