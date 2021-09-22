Зеленський пообіцяв ввести подвійне громадянство в Україні

Ситуація із законом про подвійне громадянство складна, оскільки деякі українці живуть у країнах, які не є друзями України.

Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту в США пообіцяв реалізувати подвійне громадянство в Україні. Про це глава держави заявив під час зустрічі з українською діаспорою в Нью-Йорку.

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За словами президента, ідея подвійного громадянства буде реалізована для американців українського походження.

Однак, як підкреслив Володимир Зеленський, наразі ситуація із законом про подвійне громадянство складна, оскільки частина українців живуть у країнах, які не є друзями України.

"Ми обов'язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців Америки ... Це (подвійне громадянство — ред.) не можна всім зробити, оскільки деякі українці живуть у тих країнах, які, м'яко кажучи, нам не друзі", — продовжив глава держави на зустрічі з діаспорою.

Зеленський підкреслив, що українцям треба відновити історію, справедливість, повагу до багатовікової, багатонаціональної і багатобарвної держави.

Відновлення поваги до держави, за словами глави держави, вимірюється конкретними речами, і він навів у приклад будівництво доріг.

У нас зараз дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку. Ми повинні "вилизати" нашу державу, щоб були бруківка, дороги, мости, — це і є повага до історії нашої країни", — додав президент.

Підсумовуючи, Володимир Зеленський назвав головним пріоритетом своєї роботи на посаді глави держави повернення миру до України. Цей процес можна реалізувати за допомогою дипломатії, тиску міжнародного сполучення і переговорів "з дуже складною державою і складними людьми".

Крім цього, Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з представниками бізнесу та можливими інвесторами. Президент назвав підтримку США вкрай важливою і запропонував учасникам переговорів "стати частиною процесу трансформації України".

"Дуже розраховуємо на підтримку партнерів, перш за все США, що дозволить нам здійснити трансформацію за короткі терміни. Закликаю вас приєднатися до реалізації цього плану", — резюмував Зеленський на зустрічі.

Раніше Фокус повідомляв про впровадження подвійного громадянства в Україні. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна готова до вирішення подвійного громадянства з дружніми країнами, зокрема і з членами Європейського союзу.

Також Фокус розповідав, що Шмигаль підтримав введення подвійного громадянства в Україні. Прем'єр-міністр стверджує, що подвійне громадянство буде неприпустимим з країною-агресором Росією.