Україна дозволить подвійне громадянство з країнами ЄС, але не з Росією, — Кулеба

Українці, які проживають інших країнах, зможуть отримати нове громадянство, зберігши паспорти України.

Україна готується дозволити подвійне громадянство з дружніми країнами, зокрема й з членами Європейського союзу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба роз'яснив рішення РНБО під час онлайн-брифінгу 5 березня, який транслювали у "Фейсбук".

За його словами, уряд зараз працює з депутатами Верховної Ради над відповідним законопроектами. Подвійне громадянство допоможе об'єднати українців по всьому світу й посилить зв'язки з іншими державами. Наприклад, уродженці України, які виїхали жити в Євросоюзу, зможуть зберегти своє громадянство, навіть якщо стануть громадянами іншої країни. При цьому міністр категорично заперечив отримання другого громадянства з Росією.

"Є одне виключення — це держава-агресор, з ним не може йтися ні про яке подвійне громадянство …Ми плануємо дозволити подвійне громадянство, з країнами Євросоюзу, з країнами, які є для нас дружніми і не уявляють сьогодні загрози. Список цих країн калібруватимеся і залежатиме від деяких критеріїв".

У той же час, уряд України готується ввести обмеження для людей з подвійним громадянством, щоб не допустити зловживань цим статусом. Зокрема, державні посади зможуть обіймати виключно громадяни України. Як приклад він згадав випадки подвійного громадянства серед народних депутатів.

Раніше президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про множине громадянство. Документ свідчить, що Кабмін, СБУ та ЦВК мають за два місяці провести інвентаризацію та оцінити законодавчу базу з цього питання. Зокрема, необхідно подати до Верховної Ради законопроекти, які заборонять особам із двома громадянствами обіймати посади в органах державної влади або керівництва стратегічних об'єктів, бути членом політичної партії і багато іншого. РНБО також розпорядилася розробити процедуру подання громадянами України декларацій про отримання іноземного громадянства.

До цього також писали, що секретар РНБО Олексій Данилов закликав депутатів і чиновників позбутися від другого громадянства, щоб не виникло неприємностей. За його словами, Росія може скористатися легалізацією подвійного громадянства в своїх цілях.