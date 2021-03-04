Зеленский ввел в действие решения СНБО о двойном гражданстве

Украинцам с двойным гражданством могут запретить занимать государственные должности и иметь доступ к гостайне.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины по теме двойного гражданства. Об этом сообщает Офис президента.

"Согласно этому решению СНБО, Кабинет министров вместе с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством", — сказано в сообщении.

Кабмин должен подготовить и подать на рассмотрение в Верховную Раду законопроекты о запрете гражданам Украины, которые имеют двойное гражданство или подали документы для получения иностранного гражданства:

претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления;

претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности;

иметь допуск к государственной тайне;

быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах;

быть членом политической партии.

Кроме того, на законодательном уровне должен быть определен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства. Для жителей оккупированных территорий этот порядок будет вводиться после деоккупации.

Напомним, на заседании СНБО 26 февраля 2021 года ведомство приняло решение поручить Кабмину создать законопроект, который должен будет регулировать вопрос двойного гражданства у депутатов и государственных чиновников. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал тем депутатам и чиновникам, у кого есть второе гражданство, в ближайшее время избавиться от него, "чтобы не навлекать на себя неприятности".

Данилов подчеркнул, что хоть Украина и движется в сторону цивилизованных стран, в которых двойное гражданство разрешено, но на текущий момент мы не можем позволить себе легализировать его, поскольку соседняя Россия может использовать это в своих целях.