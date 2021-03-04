Зеленський ввів у дію рішення РНБО про подвійне громадянство

Українцям з подвійним громадянством можуть заборонити займати державні посади і мати доступ до держтаємниці.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО України за темою подвійного громадянства. Про це повідомляє Офіс президента.

"Згідно з цим рішенням РНБО, Кабінет міністрів разом із Центральною виборчою комісією та Службою безпеки України повинні у двомісячний термін провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України з питань, пов'язаних з подвійним (множинним) громадянством", — сказано в повідомленні.

Кабмін повинен підготувати і подати на розгляд до Верховної Ради законопроекти про заборону громадянам України, які мають подвійне громадянство або подали документи для отримання іноземного громадянства:

претендувати на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

претендувати на зайняття керівних посад на стратегічних об'єктах державної власності;

мати допуск до державної таємниці;

бути членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем або проводити передвиборчу агітацію на загальнодержавних та місцевих виборах;

бути членом політичної партії.

Крім того, на законодавчому рівні має бути визначений порядок подання громадянами України декларацій про отримання іноземного громадянства. Для жителів окупованих територій цей порядок буде вводитися після деокупації.

Нагадаємо, на засіданні РНБО 26 лютого 2021 року відомство прийняло рішення доручити Кабміну створити законопроект, який повинен буде регулювати питання подвійного громадянства у депутатів та державних чиновників. Раніше секретар РНБО Олексій Данилов порадив тим депутатам і чиновникам, у кого є друге громадянство, найближчим часом позбутися його, "щоб не накликати на себе неприємності".

Данилов підкреслив, що хоч Україна і рухається в бік цивілізованих країн, в яких подвійне громадянство дозволено, але зараз ми не можемо дозволити собі легалізувати його, оскільки сусідня Росія може використовувати це у своїх цілях.