Украина разрешит двойное гражданство со странами ЕС, но не с Россией, - Кулеба

Украинцы, проживающие других странах, смогут получить новое гражданство, сохранив паспорта Украины.

Украина готовится разрешить двойное гражданство с дружественными странами, в том числе и с членами Европейского союза. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба разъяснил решение СНБО во время онлайн-брифинга 5 марта, который транслировали в "Фейсбук".

По его словам, правительство сейчас работает с депутатами Верховной Рады над соответствующим законопроектами. Двойное гражданство поможет объединить украинцев по всему миру и усилит связи с другими государствами. К примеру, уроженцы Украины, которые уехали жить в Евросоюза, смогут сохранить свое гражданство, даже если станут гражданами другой страны. При этом министр категорически исключил получение второго гражданства с Россией.

"Есть одно исключение — это государство-агрессор, с ним не может идти речь ни о каком двойном гражданстве… Мы планируем разрешить двойное гражданство, со странами Евросоюза, со странами, которые являются для нас дружественными и не представляют сегодня угрозы список этих стран будет калиброваться и зависеть от некоторых критериев"

В то же время, правительство Украины готовится ввести ограничения для людей с двойным гражданством, чтобы не допустить злоупотреблений этим статусом. В частности, государственные должности смогут занимать исключительно граждане Украины. В качестве примера он упомянул случаи двойного гражданства среди народных депутатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о множественном гражданстве. Документ гласит, что Кабмин, СБУ и ЦИК должны за два месяца провести инвентаризацию и оценить законодательную базу по этому вопросу. В частности, необходимо подать в Верховную Раду законопроекты, которые запретят лицам с двумя гражданствами занимать должности в органах государственной власти или руководстве стратегических объектов, быть членом политической партии и многое другое. СНБО также распорядилось разработать процедуру представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства.

До этого также писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов призвал депутатов и чиновников избавиться от второго гражданства, чтобы не получить неприятности. По его словам, Россия может воспользоваться легализацией двойного гражданства в своих целях.