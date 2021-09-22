Зеленский пообещал ввести двойное гражданство в Украине

Ситуация с законом о двойном гражданстве сложная, поскольку некоторые украинцы живут в странах, которые не являются друзьями Украины.

Президент Владимир Зеленский во время официального визита в США пообещал реализовать двойное гражданство в Украине. Об этом глава государства заявил во время встречи с украинской диаспорой в Нью-Йорке.

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По словам президента, идея двойного гражданства будет реализована для американцев украинского происхождения.

Однако, как подчеркнул Владимир Зеленский, сейчас ситуация с законом о двойном гражданстве сложная, поскольку часть украинцев живут в странах, которые не являются друзьями Украины.

"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки…Это (двойное гражданство — ред.) нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья", — продолжил глава государства на встрече с диаспорой.

Зеленский подчеркнул, что украинцам надо восстановить историю, справедливость, уважение к многовековому, многонациональному и многоцветному государству.

Восстановление уважения к государству, по словам главы государства, измеряется конкретными вещами, и привел в пример строительство дорог.

У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке. Мы должны "вылизать" наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты, — это и есть уважение к истории нашей страны", — добавил президент.

Подытоживая, Владимир Зеленский назвал главным приоритетом своей работы на должности главы государства возвращение мира в Украину. Этот процесс можно реализовать с помощью дипломатии, давления международного сообщения и переговоров "с очень сложным государством и сложными людьми".

Помимо этого, Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с представителями бизнеса и возможными инвесторами. Президент назвал поддержку США крайне важной и предложил участникам переговоров "стать частью процесса трансформации Украины".

"Очень рассчитываем на поддержку партнеров, прежде всего США, что позволит нам осуществить трансформацию в короткие сроки. Призываю вас присоединиться к реализации этого плана", — резюмировал Зеленский на встрече.

Ранее Фокус сообщал про внедрение двойного гражданства в Украине. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к разрешению двойного гражданства с дружественными странами, в том числе и с членами Европейского союза.

Также Фокус рассказывал, что Шмыгаль поддержал введение двойного гражданства в Украине. Премьер-министр утверждает, что двойное гражданство будет недопустимым со страной-агрессором Россией.