"Это обычная норма": Шмыгаль выступил за двойное гражданство в Украине (видео)

По словам премьера, наличие двойного гражданства поможет людям украинского происхождения, проживающим за границей. При этом в Раде уже есть соответствующие инициативы.

Премьер–министр Украины Денис Шмыгаль поддерживает идею введения двойного гражданства в Украине. По его мнению, это усилит Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

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По словам главы правительства, двойное гражданство – это признак многих цивилизованных стран.

"Выскажу личное мнение… Во многих цивилизованных странах двойное гражданство — это обычная норма", — сказал Шмыгаль. Он также отметил, что огромное количество людей украинского происхождения живет за границей и многие их них хотели бы получить паспорт украинца.

"Почему гражданин Канады не может иметь гражданство Украины, если это прозрачно и законно? Это люди, которые смогут поддерживать Украину, участвовать в общественной жизни, привлекать инвестиции, возможно, возвращаться в Украину. Поэтому моя позиция, что двойное гражданство конечно должно быть. Это усилит нас ", — убежден премьер-министр.

Он также упомянул, что относительно двойного гражданства в Верховной Раде находятся несколько законодательных инициатив, которые в ближайшее время будут рассмотрены. В то же время, по мнению Шмыгаля, совершенно недопустимым будет двойное гражданство с государством-агрессором Российской Федерацией.

На сегодня вопрос двойного гражданства в Украине регулируется Конституцией Украины и соответствующими международными договорами, которые ратифицированы Верховной Радой. Согласно им Украина не допускает двойного гражданства, а лишь лояльно относится к наличию у гражданина Украины гражданства другого или других государств, что исключает возможность украинского бипатризма.

Ранее Игорь Коломойский рассказывал что у него не двойное, а тройное гражданство.

В 2019 году Ульяну Супрун отстранили от и.о. министра здравоохранения за то, что она после получения в 2015 году украинского гражданства одновременно являлась гражданкой США.