"Це звичайна норма": Шмигаль виступив за подвійне громадянство в Україні (відео)

За словами прем'єра, наявність подвійного громадянства допоможе людям українського походження, які проживають за кордоном. При цьому в Раді вже є відповідні ініціативи.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтримує ідею введення подвійного громадянства в Україні. На його думку, це посилить Україну. Про це він заявив на пресконференції в Києві.

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За словами глави уряду, подвійне громадянство — це ознака багатьох цивілізованих країн.

"Висловлю особисту думку ... У багатьох цивілізованих країнах подвійне громадянство — це звичайна норма", — сказав Шмигаль. Він також зазначив, що величезна кількість людей українського походження живе за кордоном і багато з них хотіли б отримати паспорт українця.

"Чому громадянин Канади не може мати громадянство України, якщо це прозоро і законно? Це люди, які зможуть підтримувати Україну, брати участь у громадському житті, залучати інвестиції, можливо, повертатися в Україну. Тому моя позиція, що подвійне громадянство, звичайно, має бути. Це посилить нас", — переконаний прем'єр-міністр.

Він також згадав, що щодо подвійного громадянства у Верховній Раді є кілька законодавчих ініціатив, які найближчим часом будуть розглянуті. У той же час, на думку Шмигаля, абсолютно неприпустимим буде подвійне громадянство з державою-агресором Російською Федерацією.

На сьогодні питання подвійного громадянства в Україні регулюється Конституцією України та відповідними міжнародними договорами, які ратифіковані Верховною Радою. Згідно з ними Україна не допускає подвійного громадянства, а лише лояльно ставиться до наявності в громадянина України громадянства іншої або інших держав, що виключає можливість українського біпатризму.

Раніше Ігор Коломойський розповідав що в нього не подвійне, а потрійне громадянство.

У 2019 році Уляну Супрун відсторонили від в.о. міністра охорони здоров'я за те, що вона після отримання у 2015 році українського громадянства одночасно була громадянкою США.