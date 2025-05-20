До 200 000 українських біженців можуть депортувати зі США: що придумала адміністрація Трампа

Виділені з бюджету США 250 млн доларів на іноземну допомогу можуть витратити на висилку мігрантів. "Самодепортованим" обіцяють виплатити 1000 доларів.

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Виділені з бюджету США гроші на іноземну допомогу використовують для повернення мігрантів у їхні країни, повідомила газета The Washington Post за підсумками аналізу внутрішніх документів.

Адміністрація президента США витратить до 250 мільйонів доларів на висилку мігрантів, включно з 200 000 українців і 500 000 гаїтян, які втекли до Сполучених Штатів через триваюче насильство.

Пропозиція передбачає виплати 1000 доларів від уряду США тим, хто добровільно "самодепортується" назад. Крім українців і гаїтян, у проєктах документів згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці.

Афганці — перші в черзі на виселення, незважаючи на ризики в Афганістані через владу "Талібану".

У випадку з Україною американські дипломати в січні настійно закликали Київ прийняти назад не тільки депортованих українців, а й невизначену кількість мігрантів з інших країн, вказують джерела видання.

Міграційна служба ООН не підтримує повернення людей на їхню батьківщину в разі продовження бойових дій.

"Ідея добровільної депортації просто сміховинна", — вважає голова міжнародної некомерційної організації Human Rights First Узра Зейя.

Критики ідеї Трампа заявили про її нелюдськість і суперечність гуманістичним ідеалам Штатів.

Нагадаємо, у Данії зафіксовано найбільше скорочення кількості українських переселенців. У 2024 році з країни виїхало майже 2 000 осіб.

Президент України Володимир Зеленський раніше зустрічався в Чехії з українками, які працюють прибиральницями. Після фотосесії з ним українки плакали.